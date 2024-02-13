Курорты Эльбруса и Архыза в этом сезоне примут больше 1,5 млн гостей

На курортах Кавказа – высокий сезон. Эльбрус и Архыз радуют гостей обилием снега и новыми услугами. Расширили зоны для катания, строят канатные дороги, гостиницы и стоянки для альпинистов, рассказала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Эльбрус возвышается на 3847 метров над уровнем моря. Это самая высокогорная зона катания в Европе. Спуски обновили и расширили. Теперь здесь 23 километра благоустроенных трасс.

«Программа по расширению зоны катания у нас есть. Она утверждена. До 2025 года мы создадим на Эльбрусе свыше 40 километров горнолыжных трасс», – заявил исполнительный директор компании «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев.

Для тех, кто совершает восхождения, чуть выше базы Гарабаши-Бочки обещают построить штурмовой лагерь. Первые модули планируют сдать уже в конце лета. Пока для акклиматизации есть только вагончики.На высоте 3912 метров открыт самый высокогорный приют на Эльбрусе – Липрус. На несколько сотен метров выше располагался легендарный Приют-11, сгоревший в 90-е. Обещают, что заново отстроенный отель примет альпинистов уже через пару лет.

За последние годы в Приэльбрусье справились с транспортным коллапсом у горнолыжных полян. Появилась новая парковка на 800 мест, две объездные дороги. Стало удобнее добираться до горнолыжных трасс.

«Мы любим ездить в горы. Ближайшие места от Ростова-на-Дону уже объездили. Наконец-то добрались до Приэльбрусья и просто влюбились в это место», – поделилась впечатлениями отдыхающая Дарья Василатова.

Легко влюбиться и в Архыз. Самый молодой и один из самых современных горнолыжных курортов России. Всего здесь восемь подъемников и 30 километров трасс разной сложности. «Млечный путь» – первая канатка, построенная здесь. К услугам туристов: отели, кафе, рестораны, подъемники, благоустроенные трассы.