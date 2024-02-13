Турпоток из Китая в Свердловскую область за год вырос в два раза

Число приезжающих в Свердловскую область туристов из Китая выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафона».

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«Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении.

В целом Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных российских регионов для туристов из КНР. Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуется Москва и Санкт-Петербург. Во время путешествий туристы тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети.

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