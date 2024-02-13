Туристы начали бронировать отели во Владимире за 200 дней до путешествия

Сервис "Яндекс.Путешествия" в январе сообщил, что Владимирская область вошла в топ-10 регионов, куда россияне особенно рано начали планировать свои будущие летние путешествия, причем заняла в рейтинге пятую позицию. Да и в целом, как выяснили аналитики сервиса, соотечественники в этом сезоне значительно раньше начали готовиться к летним отпускам, чем год назад.

Среди причин раннего бронирования называются растущая уверенность людей в планах на весну и лето, а также желание сэкономить на средствах размещения. Но очевидно, что событийный календарь для многих значение тоже имеет немалое. Точнее - первоочередное: люди едут туда, где интересно, познавательно, где сохранен колорит места и ожидаются уникальные праздники и фестивали.

Во Владимирской области главным событием и года, и лета станет празднование тысячелетия Суздаля. Само торжество запланировано на август, но приуроченные к миллениуму фестивали и праздники будут радовать гостей древнего города все лето. Причем, как рассказали в региональном Министерстве предпринимательства и туризма, тысячелетие Суздаля станет основой и многих таких организованных туров, в которых гости останавливаются на ночлег в других городах области. Тем более что добираться до этого музея под открытым небом становится все проще.

- В последнее время транспортная инфраструктура активно развивается: расширяется дорога Р-132 до города-юбиляра, завершилось строительство трассы М-12. Для туристов-автолюбителей это прекрасная возможность посетить как можно больше городов Малого Золотого кольца Владимирской области, - уверена глава Минтуризма Юлия Бояркина.

Помимо собственно юбилейных торжеств, программа которых еще верстается, но обещает быть очень насыщенной, в Суздале в этом году пройдет крупнейший фестиваль караванеров Abunafest, а также Первый Летний фестиваль национальных театров - в партнерстве с Национальным драматическим театром России.

Во Владимирской области главным событием и года, и лета станет празднование тысячелетия Суздаля.

Конечно, стоит сюда приехать и на давно полюбившиеся туристам праздники Троицы (народных ремесел), огурца и Яблочного Спаса, на музыкальный фестиваль Дениса Мацуева Alma mater, фестивали духовной музыки, живой истории и боевого фехтования, народных промыслов, джазовый и блюз-байк фестиваль. Да и поселившихся в Суздале накануне Нового года крохотных суздальчат - установленные на туристских тропах миниатюрные фигурки сказочных персонажей, олицетворяющих древних жителей города, - видели пока немногие. А еще к июлю один из предпринимателей обещает открыть здесь круглогодичный аквапарк с волновым и уличным бассейнами, горками, спа-комплексом, зонами отдыха и питания.

Впрочем, Владимирская область, как и соседние регионы, самая сердцевина России, ее историческое ядро. И в таких городах, как Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский, Гороховец, Александров, Муром, всегда есть что посмотреть. К слову, именно из муромского Троицкого храма Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи покровителей семьи и брака святых князей Петра и Февронии, на ВДНХ привезли огонь, от которого 23 января был зажжен семейный очаг "Сердце России" на церемонии открытия Года семьи. А в окрестностях этого небольшого города на Оке - родины Ильи Муромца и изобретателя телевидения Владимира Зворыкина - недавно появилась еще одна достопримечательность - вантовый мост через Оку на трассе М-12 Москва - Казань. Это уже второй вантовый мост под Муромом (первый построили 14 лет назад), и здесь, говорят, уже родилась примета: того, кто сделает селфи на фоне двух мостов, ожидает двойная удача.

В Минтуризма рассказали, что в регионе сейчас идет работа по созданию новых туристских маршрутов, и прежде всего - для семей с детьми. Кстати, для того чтобы юные путешественники могли сами выбирать, что они хотят увидеть и о чем узнать, региональный туристский информационный центр выпустил книгу с элементами раскраски "Владимирская область для детей", где собрана информация о мастер-классах, интерактивных программах и квестах, познавательном и экологическом туризме во всех районах области. Например, во Владимире это колесо обозрения, музей-сказка "Бабуся-Ягуся", музеи пряника, ложки, "Старая аптека", музейный центр "Палаты", где, к примеру, можно попасть в школу допетровских времен или детскую комнату конца XIX - начала XX века со старинными вещами и игрушками, откуда детей за уши не оттащить.

А вот любителям активного отдыха представители местного турсообщества советуют посетить Дюкинский карьер и остановиться там в кемпинге с палатками, сходить на сплав по реке Судогде. Прекрасный вариант - маршрут "Тропою могучего зубра" в Клязьминско-Лухинском заповеднике Вязниковского района или экологические маршруты национального парка "Мещера". Правда, специалисты прогнозируют, что к лету стоимость проживания на объектах размещения с учетом повышения прожиточного минимума, индексации заработных плат, повышения коммунальных платежей и продуктовой корзины вырастет в среднем на 12 процентов.

Поэтому раннее бронирование - хороший шанс получить номер со скидкой, так как, говорят представители отрасли, стоимость проживания в отелях может меняться за год до трех раз.

- Сейчас невысокий сезон, поэтому предложений со скидками много. Воспользоваться ими нужно обязательно, - советует Юлия Бояркина. - Но при этом нужно четко планировать дату приезда и маршрут следования, так как зачастую тариф раннего бронирования невозвратный.

И все же эксперты считают, что риски раннего бронирования не слишком высоки: средства размещения часто идут навстречу гостям, которые по каким-либо причинам не могут приехать в забронированные даты, и предлагают оставить деньги на депозите и воспользоваться ими в удобный период.

К слову, в областном Министерстве предпринимательства и туризма отмечают, что сегодня очень большим спросом у путешественников пользуются глэмпинги, появившиеся в разных районах области и дающие возможность отдохнуть на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием.

В городах Золотого кольца России в летнем сезоне - 2024 ожидается множество интереснейших событий, в том числе с интригующими названиями. К примеру, 25 мая в селе Покровском Угличского района пройдет "Ярмарка деревенских удовольствий". В программе - ткачество на мини-станке, распилка дров, мастер-класс "Самовар", танцы периода молодости бабушек и дегустация традиционной местной выпечки. А 10 августа в Переславле-Залесском состоится "Фестиваль счастливых" с участием талантливых и активных людей - ремесленников, фермеров, художников, музыкантов, поэтов, писателей, спортсменов, актеров.