Авиакомпании начнут штрафовать за неправильную информацию о проездных документах

О подготовке такого законопроекта рассказали в Минтрансе. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, это связано с тем, что из-за ошибочных данных о времени вылетов, некорректного оформления билетов люди не попадают на свои рейсы.

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Законопроект готовы поддержать в комитете Госдумы по транспорту, где считают, что права пассажиров должны быть защищены.

Сегодня на воздушном транспорте работает автоматизированная система оформления перевозок, в которой должна быть размещена, в том числе, информация об условиях договора конкретного рейса.

Минтранс разрабатывает изменения в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях с целью безусловного соблюдения данных требований.