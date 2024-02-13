Около трети россиян мечтают на пенсии переехать в другой город

Треть россиян, согласно данным опроса, мечтают на пенсии переехать в другой город. В десятку самых желанных городов попали четыре курорта Кавминвод, а первое место занял Сочи.

Согласно опросу, проведенному СберНПФ и «Работа.ру», каждый третий россиянин (34%) на пенсии хотел бы переехать жить в другой город. 35% признались, что пока не задумывались над этим вопросом, еще 31% не готовы переезжать.

На первой строчке самых комфортных городов для жизни на пенсии вновь оказался Сочи с 26% голосов (по сравнению с 2023 годом рост составил 3 процентных пункта). Далее в рейтинге расположились Краснодар (19%), Анапа (18%), Минеральные Воды (15%) и Санкт-Петербург (14%). В десятку вошли также Пятигорск и Ессентуки (по 13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сбера».

При этом за прошедший год респонденты при оценке места жительства повысили значимость климата, уровня благоустроенности населенного пункта и близости моря. Для опрошенных также важны размеренный темп жизни и развитая инфраструктура.

Большинство респондентов планируют финансировать переезд за счет собственных накоплений. При этом около 37% участников опроса заявили, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. По 6% опрошенных собираются направить на переезд пенсию или прибыль от инвестиций, 4% - доход от бизнеса.