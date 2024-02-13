Тревел-блогер назвал Иркутск самым непопулярным городом России

«Самый непопулярный город в России! Почему никто не обращает на него внимания? Все, кто едет на Байкал, обычно используют его в качестве транзита и совсем не закладывают время на прогулку, а довольно зря. Это Иркутск! Здесь самое дешевое в России электричество, электрокары тут популярны уже лет как пять, самое большое количество деревянных домов и очень классная архитектура», – отметил рассказчик.

Он также сообщил своим подписчикам, что иногда город называют «кружевной столицей» России из-за домов с узорной отделкой – молодой человек посоветовал ими полюбоваться. Кроме того, пришлась по душе гостю и улица Карла Маркса с каменными домами, которую он сравнил с Невским проспектом в Санкт-Петербурге. Марк Еремин отметил, что в Иркутске много мест для туристов – набережных, храмов, гастрономических заведений, музеев, потому тут будет чем заняться каждому посетителю.

«Закладывайте точно пару дней на Иркутск, если собираетесь в эти края», – резюмировал блогер.