Авиакомпании предложили штрафовать за неверные данные о билетах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за недостоверную информацию о билетах. Соответствующий законопроект находится на стадии подготовки, пишут "Известия" со ссылкой на министерство транспорта.

По информации издания, компании будут штрафовать за недостоверную информацию о бронировании проездных документов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Такое решение предложили в качестве ответной меры на жалобы пассажиров, которые теряли время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов.

В пресс-службе министерства газете рассказали, что изменения в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях разрабатываются для "безусловного соблюдения" требований к информации в АИС ОВП об условиях договора конкретной воздушной перевозки.