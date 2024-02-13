Авиакомпании предложили штрафовать за неверные данные о билетах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за недостоверную информацию о билетах. Соответствующий законопроект находится на стадии подготовки, пишут "Известия" со ссылкой на министерство транспорта.
По информации издания, компании будут штрафовать за недостоверную информацию о бронировании проездных документов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Такое решение предложили в качестве ответной меры на жалобы пассажиров, которые теряли время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов.
В пресс-службе министерства газете рассказали, что изменения в Воздушный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях разрабатываются для "безусловного соблюдения" требований к информации в АИС ОВП об условиях договора конкретной воздушной перевозки.
Административная ответственность, как пишет издание, предусматривается при отсутствии нужной пассажирам информации, а также в случае размещения недостоверных данных. Внесение законопроекта в Думу планируется в осенью, добавили в министерстве, отметив, что проверять соблюдение требований к размещению данных в АИС ОВП будут в рамках госконтроля в области гражданской авиации.