«Билеты в лето»: Уральские авиалинии запустили ежегодную распродажу авиабилетов

С 12 по 25 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную ежегодную распродажу «Билеты в лето» со скидками до 30%. Дата вылета – до 31 октября.

© 75.RU

«Условия распродажи: период покупки - до 25 февраля, период вылетов - до 31 октября, скидка до 30% предоставляется от тарифа. Количество билетов ограничено», - говорится в сообщении авиакомпании.

Полный список направлений и билеты на сайте, в мобильном приложении UralAirlines. Также распродажа проводится в интернет-магазине «Уральских авиалиний». Товары с фирменным логотипом можно приобрести со скидкой до 20 процентов. Акция проводится до 11 марта.