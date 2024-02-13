«Билеты в лето»: Уральские авиалинии запустили ежегодную распродажу авиабилетов
С 12 по 25 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную ежегодную распродажу «Билеты в лето» со скидками до 30%. Дата вылета – до 31 октября.
«Условия распродажи: период покупки - до 25 февраля, период вылетов - до 31 октября, скидка до 30% предоставляется от тарифа. Количество билетов ограничено», - говорится в сообщении авиакомпании.
Полный список направлений и билеты на сайте, в мобильном приложении UralAirlines. Также распродажа проводится в интернет-магазине «Уральских авиалиний». Товары с фирменным логотипом можно приобрести со скидкой до 20 процентов. Акция проводится до 11 марта.
Напомним, международный аэропорт Чита прогнозирует дальнейший рост авиаперевозок в Забайкальском крае. В настоящее время команда аэропорта проводит ряд мероприятий по подготовке аэропорта к переходу на круглосуточный режим работы и обслуживанию ещё большего количества пассажиров. В 2023 году аэропорт Читы вошел в национальный проект «Производительность труда». Национальные проекты России реализуются по решению президента Владимира Путина с 2018 года. Их цель - обеспечить социально-экономическое развитие государства, повысить уровень жизни людей, создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.