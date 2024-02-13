Названы самые популярные у туристов регионы России

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование среди своих клиентов и выяснил, какие регионы предпочитают россияне для путешествий.

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Самым популярным туристическим регионом оказался Краснодарский край. Черноморские курорты посетили 53,5 % респондентов-путешественников. На второй строчке оказались Санкт-Петербург и его окрестности. Достопримечательности Северной столицы и отдых на Финском заливе привлекли 51,7 % опрошенных. Москва заняла третью строчку. Столица привлекает туристов культурной программой, считают 42,8 % респондентов.