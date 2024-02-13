В Дагестане участникам Всемирного фестиваля молодежи покажут Сулакский каньон и Дербент

Экскурсии по самым популярным туристическим локациям Дагестана подготовили в республике для иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи. Гости посетят Сулакский каньон и древний город Дербент.

«В числе регионов, которые будут принимать иностранцев, будет Дагестан. Ожидается участие представителей из таких стран как Алжир, Бангладеш, Йемен, Ливан, Мавритания, Нигерия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне», — сообщил ТАСС министр молодежи региона Камил Саидов.

По его словам, участники пробудут в Дагестане в течение трех дней. Их программа начнется с посещения Национального музея республики, где они ознакомятся с культурными особенностями народов региона. Затем гости отправятся в экскурсией по достопримечательностям республики.

«Ребята ознакомятся с древним городом Дербент, где посетят музей трех религий и одну из самых древних мечетей мира. Они посетят водопад Тобот, Хунзахскую крепость, мемориального комплекс, посвященный Хаджи-Мурату, мемориальный комплекс „Белые журавли“, самый глубоководный каньон в Европе — Сулакский каньон», — добавил Саидов.

Гостям покажут пещеру в скале Нохъо, где открывается один из красивейших видов на каньон. Также они посетят с экскурсией Чиркейскую гидроэлектростанцию, расположенную на реке Сулак. Кроме того, для участников будут организованы мастер-класс по изготовлению традиционных ремесел республики и утренняя зарядка с именитыми спортсменами региона.

Дагестан на фестивале представят 100 участников и более 20 волонтеров. В общей сложности на участие в фестивале в регионе поступило примерно 1,5 тысячи заявок.