Летнее расписание поездов в Крым возмутило туристов из Питера, Астрахани и Беларуси

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал маршрутную сеть поездов на летний сезон. Изменения с прошлым годом минимальны и в основном носят косметический характер (например, больше отправлений стало с Павелецкого вокзала Москвы, меньше – с Казанского). Так же, как и в 2023-м, назначено 17 поездов и три группы прицепных вагонов. Больше всего «Таврий», разумеется, поедет на полуостров из столицы.

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«Уже в конце мая из Москвы в Крым будут отправляться семь поездов ежедневно, два поезда пойдут из Петербурга. Еще восемь поездов (и три прицепные группы) поедут из других регионов», – уточнили в компании.

Среди городов, откуда будут ходить «Таврии», – Омск, Пермь, Челябинск, Кисловодск, Адлер и др.

Важное отличие по сравнению с прошлым сезоном связано с глубиной бронирования. Она составить традиционные 90 суток, а не 45, как это было в 2023 году, – из-за ремонта железнодорожного узла в Центральной России. Эта новость обрадовала пассажиров, а вот цены заставили насторожиться. Одна из туристок привела пример: «На май 2023 года плацкартные билеты из Санкт-Петербурга до Владиславовки стоили 6800 руб. (взрослый 4500 руб., детский 2300 руб.). Сейчас брала за 6600 + 3300 (9900 руб.). Рост в 1,5 раза!»

Однако большее возмущение у туристов вызвало недостаточное, как они считают, количество поездов из одних городов, а также их полное отсутствие из других. В результате в пиковые даты ожидается ажиотажный спрос на билеты и, следовательно, их дефицит.

Так, крайне недовольны тем, что нет прямого поезда в Крым, жители Астрахани и близлежащих областей и республик, они вспоминают, что еще 3 года назад поезд ходил. Туристы из Краснодара раздосадованы малым количеством «Таврий», которые следуют через их город, – подозревают, что останутся без билетов: мол, и аэропорт закрыт, и на поездах не уехать. Очень ждали увидеть прямой маршрут до Крыма жители Нижнего Новгорода и Минска – перевозчик ранее анонсировал запуск поездов из этих городов. Но пока в маршрутной сети они не появились. Впрочем, ответ «Гранд Сервис Экспресса» может обнадежить: «Расписание будет дополнено в ближайшее время, дополнения вносятся постепенно».

Больше всего претензий от жителей Санкт-Петербурга. Вот характерные комментарии в телеграм-канале перевозчика:

«Будьте добры, увеличьте количество поездов из Санкт-Петербурга. Через город едет весь север страны», «Из Северной столицы всего два поезда в сезон отпусков. Круто! Билеты опять не купить будет. Поедем тогда в Краснодарский край отдыхать», «Из Москвы тьма тьмущая, но из Питера помимо его самого весь северо-запад добирается: Карелия, Псковская, Новгородская, Архангельская, Вологодская области. Но Москва важнее, наверное».

Правда, на последний комментарий другие пассажиры отвечают, что через Москву также следует огромное количество отдыхающих из других регионов – прежде всего, из центральной части страны. Подтверждают эту точку зрения и в самой компании:

«Москва – большой пересадочный узел, и поезда назначаются в том числе для жителей регионов, которые в Москве осуществляют пересадку. Из Санкт-Петербурга будет рассмотрено назначение дополнительного поезда при наличии технической возможности и подвижного состава».