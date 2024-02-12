Около 2 тыс. человек приняли участие в фестивале «Арзамасский валенок»

Фестиваль декоративно-прикладного искусства «Арзамасский валенок» состоялся 10 февраля в рабочем поселке Выездное городского округа город Арзамас. В нем приняли участие около 2 000 человек. Праздник проходил в сквере «Выездная казачья слобода», который был благоустроен в 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Здесь были оборудованы современная сцена, ротонда, фотозона, установлены лавочки, стенды с информацией об истории поселка.

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Программа мероприятия включала выставку изделий из шерсти, мастер-классы от лучших мастеров декоративно-прикладного творчества, тематические площадки, фестиваль народной песни, тур выходного дня по музеям Арзамасского округа. Свои выставочно-презентационные площадки представили сельские поселения округа.

«Фестиваль давно и прочно вошел в „обойму“ наиболее интересных событий выходного дня в Арзамасе. Надеюсь, он будет только расширяться — для этого есть и возможности, и идеи», — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

В рамках фестиваля были награждены победители заочного конкурса «Арзамасский валенок». Ранее на конкурс поступило 420 заявок от более 350 фелтмейкеров (мастеров, которые занимаются производством войлока и изделий из него) из 27 регионов Российской Федерации — Белгородской, Курской, Московской, Новгородской, Ростовской, Воронежской, Ярославской, Ленинградской, Омской и множества иных областей, а также Республик Коми, Карелия, Башкортостан и Марий Эл. По итогам конкурса определено 36 победителей в разных номинациях и возрастных категориях.