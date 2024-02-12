Приморье в 2023 году посетили почти 130 тысяч туристов из Китая

Приморье в 2023 году посетили 129,5 тысячи туристов из Китая, из них 25,8 тысячи – в составе групп в рамках безвизового режима, сообщает региональное агентство по туризму.

Отмечается, что это почти в 100 раз больше, чем в 2022 году. При этом до показателей 2019 года дотянуть пока не удалось. В тот год регион посетили более 370 тысяч граждан.

Туристы из Китая стали чаще ездить и в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024 годов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%. Соответствующую статистику приводит сеть отелей Cosmos Hotel Group.