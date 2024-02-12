В Совфеде ожидают принятия закона о винном туризме уже в весеннюю сессию

В Совфеде ожидают, что инициативы по винному и сельскому туризму будут поддержаны уже в весеннюю сессию Госдумы. Об этом в соцсетях 12 февраля сообщил первый вице-спикер палаты регионов Андрей Яцкин по итогам заседания правкомиссии.

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По его словам, на Комиссии поддержали законопроект о винном туризме, а также развитии кемпинга и глэмпинга в России.

Сенатор подчеркнул, что энотуризм сегодня является также одним из наиболее перспективных направлений в Ростовской области. На территории Донского края расположены 18 винных хозяйств, напомнил Яцкин. Краснодарский край также богат своими виноградниками — винодельни новой волны и царского наследия одинаково ориентируются на современный мировой опыт, подчеркнул он.

По словам первого вице-спикера Совфеда, правительством был также внесен законопроект, позволяющий крестьянским и фермерским хозяйствам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхоз назначения.