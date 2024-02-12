В Госдуме разъяснили нормы о бесплатных путевках в санатории

Как получить бесплатную путевку в санаторий и кто может рассчитывать на деньги вместо нее, рассказал в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

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Кому это положено

Депутат отметил, что бесплатное санаторно-курортное лечение по ОМС положено не только тяжелобольным людям и тем, кому нужна реабилитация после операций.

При этом полный перечень заболеваний, с которыми можно рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий, закреплен в приказе Минздрава РФ от 05.05.2016 года №281Н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения".

"В списке заболевание есть довольно распространенные диагнозы, например расстройства сна, мигрени, неврозы, конъюнктивит, варикозное расширение вен, гастрит и другие", - привел примеры Чаплин.

Кстати, в некоторых регионах путевки в санаторий предоставляются, например, беременным девушкам, добавил он. В каждом субъекте РФ свои дополнительные правила.

Кроме того, напомнил депутат, есть официальный перечень федеральных и региональных льготников, которым положено регулярное лечение в санаториях, причем такие путевки предоставляются вне зависимости необходимости острого лечения.

Нюансы получения путевки

По его словам, для получения путевки важно прийти на пример к терапевту со своей проблемой, далее он назначит обследование, и по результатам врачебная комиссия будет решать о направлении пациента в санаторий.

"И возраст пациента здесь абсолютно неважен", - подчеркнул парламентарий.

Если человек направлен санаторий по ОМС, то ему выдадут листок нетрудоспособности, чтобы на работе не было прогулов.

"Насчет бесплатного проезда к месту лечения в каждом отдельном случае нужно уточнять отдельно: относится ли человек к федеральным или региональным льготникам и закреплено ли в его субъекте РФ право на бесплатный проезд к месту прохождения санитарно-курортного лечения", - продолжил депутат.

Скидки и компенсации

"Что касается скидок, то зачастую частные организации, где оказывают платные услуги, сами закрепляют перечень категорий, кому они предоставляют скидки на лечение, - рассказал Чаплин, - например, семьям участников боевых действий или многодетным".

А деньги вместо путевки? Это возможно, но, к сожалению, не для всех льготников. Федеральные льготники - на свое усмотрение - вправе получить денежную компенсацию вместо путевки в санаторий, так как льготная путевка входит в набор социальных услуг, пояснил парламентарий.