Саратовская набережная попала в топ-10 самых романтичных мест в регионах для прогулок влюбленных
Эксперты сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выбрали десять мест в разных городах России, куда можно пойти для прогулки с любимым человеком. В список попала и набережная Саратова.
«Набережная космонавтов — одно из самых романтичных мест для прогулок в Саратове. Набережная появилась в городе еще в XX веке, а несколько лет назад ее продлили, построив новый участок с велосипедными дорожками, лавочками, кафе и работающим летом городским пляжем. Начните прогулку у речного вокзала, полюбовавшись мостом через Волгу, дойдите до популярной у горожан ротонды и дальше — до новой набережной», — описывает популярное место в Саратове эксперты.
В подборку романтичных локация также попали парки, мосты и смотровые площадки других городов: Токаревский маяк во Владивостоке, Парк творчества «Муза» в Светлогорске, Мост поцелуев в Краснодаре, Мост влюбленных в Тюмени, Смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярске, Смотровая площадка Роза Пик на курорте Роза Хутор, Пушкинская улица в Ростове-на-Дону, «Вертолетка» в Самаре и Метромост в Нижнем Новгороде.
- Ранее эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ не стали добавлять Саратов в рейтинг городов с самыми красивыми набережными.
- Ранее Саратовская область стала национальным рекордсменом России из-за «самой протяженной благоустроенной набережной на Волге».
- В начале июня 2023 года в Саратове после реконструкции открыли еще один участок набережной, от Большой Садовой до 2-й Садовой. Таким образом, саратовская набережная стала самой длинной на Волге, достигнув 6,4 километра в длину.
- В этом году началось благоустройство набережной в сторону Затона. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, из федерального центра на её продление направят 1 миллиард 160 миллионов рублей. Еще более 300 миллионов на эти цели выделят из регионального бюджета. Ожидается, что после реконструкции участка в два километра протяженность всей саратовской набережной приблизится к девяти километрам.
- Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Затоне вместо солярия сделают полноценный пляж. Володин также предлагал сделать круглогодичный бассейн с теплой водой у моста через Волгу.