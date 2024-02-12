Саратовская набережная попала в топ-10 самых романтичных мест

«Набережная космонавтов — одно из самых романтичных мест для прогулок в Саратове. Набережная появилась в городе еще в XX веке, а несколько лет назад ее продлили, построив новый участок с велосипедными дорожками, лавочками, кафе и работающим летом городским пляжем. Начните прогулку у речного вокзала, полюбовавшись мостом через Волгу, дойдите до популярной у горожан ротонды и дальше — до новой набережной», — описывает популярное место в Саратове эксперты.