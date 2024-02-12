Екатеринбуржцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля

Екатеринбуржцы забронировали почти все БДСМ-апартаменты ко Дню всех влюбленных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители отеля bdsm96.

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«К праздникам обычно есть ажиотаж, и номера бронируют заранее. На данный момент у нас остался свободен один номер на 14 февраля», — заявил администратор БДСМ-отеля.

Всего на сайте отеля предлагается четыре номера к бронированию. Апартаменты под названием «Красный» и «Серый» в здании на Шейнкмана, 86а, уже заняты. В доме на Малышева, 46а, занят «ЛОФТ», но свободен для бронирования единственный номер — «Черный». Ориентировочная стоимость бронирования всех апартаментов — от семи тысяч рублей.

В бронирование БДСМ-номеров входит оборудование для парных развлечений и набор аксессуаров (наручники, плети). Также, как в обычном отеле, посетители получают набор полотенец, одноразовые тапочки и гигиенические принадлежности для двоих.