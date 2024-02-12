Блогеры рекомендуют россиянам покататься на оленьей упряжке

Российские путешественники после поездки на Ямал с удовольствием делятся впечатлениями от знакомства с северным регионом. Северное сияние, олени, душевность, гостеприимство и самобытность восхищают и удивляют туристов, пишет Lenta.ru.

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О радушии, гостеприимстве и взаимопомощи северного народа рассказывает в своем посте блогер и путешественник Алексей Жирухин:

“Мы путешествовали на старом "Москвиче", и на пути к Салехарду у нас заклинило подшипник, колесо почти не проворачивалось. Было поздно, 11-12 часов ночи. Кое-как доехали до ближайшего поселка, постучали чуть ли не в первую попавшуюся дверь, и нам помогли”.

Побывавшие на Ямале туристы заверяют, что обязательно еще раз посетят северный регион и дают практические советы путешественникам. Желающим получить незабываемые впечатления следует заранее запланировать поездку, например, в период с марта по апрель. В это время северный край отмечает яркий и самобытный праздник - День оленевода.

“Обязательная программа для туриста — прокатиться на упряжке, наделать фото с оленями, погладить, если подпустят. Походить по чумам, пообщаться с хозяевами, попробовать любые местные блюда, какие найдете”, — рекомендует житель Салехарда.

Ценители прекрасного едут на Ямал, чтобы увидеть северное сияние. Любителям истории понравится экскурсия по одному из лагерных пунктов 501-й стройки ГУЛАГа на трассе Салехард ― Надым. Еще зимой стоит посетить природный парк “Ингилор”. Там находится самый большой в мире питомник овцебыков.