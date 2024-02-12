В Татарстане может появиться новый объект культурного наследия

Объект археологического наследия расположен в Черемшанском районе республики, на водоразделе рек Шешма и Большой Черемшан. "Черемшанский вал" находится в 9,1 километра к востоко-северо-востоку от села Черемшан и в 3,3 километра к юго-юго-востоку от села Мордовская Кармалка. Объект был основан в 1730-м году.