В Татарстане может появиться новый объект культурного наследия
В Татарстане предложили включить "Черемшанский вал" в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующая инициатива принадлежит Комитету Татарстана по охране ОКН.
Объект археологического наследия расположен в Черемшанском районе республики, на водоразделе рек Шешма и Большой Черемшан. "Черемшанский вал" находится в 9,1 километра к востоко-северо-востоку от села Черемшан и в 3,3 километра к юго-юго-востоку от села Мордовская Кармалка. Объект был основан в 1730-м году.
Решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия примут после окончания антикоррупционной экспертизы. Процедура завершится до 16 февраля.