В российском регионе юный сноубордист врезался в инструктора и впал в кому

Несовершеннолетний сноубордист впал в кому, после того, как столкнулся с тренером во время тренировки на Сахалине, сообщает Telegram-канал «Точка Отсчета». Это произошло на территории комплекса «Горный воздух».

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По данным канала, 11 февраля 16-летний юноша, двигаясь по трассе «Запад верх», влетел в инструктора, который проводил занятие с детьми. Прибывшие сотрудники комплекса нашли сноубордиста в бессознательном состоянии. Пострадавшего госпитализировали, применив превентивные меры по его фиксации, а с наставника взяли объяснения по поводу случившегося.

Ранее во время конной тренировки в Санкт-Петербурге на девочку-подростка упала лошадь. Пострадавшую доставили в больницу. Там ей диагностировали перелом ключицы, ушиб легкого и правосторонний пневмоторакс. Ее состояние на тот момент оценивалось как средней тяжести.

В ноябре в одном из московских фитнес-клубов 15-летняя девочка получила ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Рана в районе ключицы оказалась сквозной, пострадавшую госпитализировали.