В Самарской области стартовал региональный тур "Твой Ход – 2024"

Более 300 студентов из Самарского государственного технического университета познакомились с нововведениями четвёртого сезона. Региональный тур "Твой Ход — 2024" в новом сезоне стартовал в обновленном интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов России.

— "Твой Ход" — это прекрасная площадка для студентов, которые готовы принимать участие в развитии страны — предложить свою идею или сразу проект. Авторов лучших инициатив мы поощряем, помогаем с их реализацией. Ожидается, что в этом году региональный тур проекта охватит около 100 000 студентов из 86 регионов России. Уверен, что среди ваших заявок будет много ярких идей! Будьте смелее и никогда не сомневайтесь в своих силах. В новом сезоне проекта мы планируем организовать экспедицию по изучению российского студенчества и создать сборник "Традиции и тенденции российского студенческого сообщества". Принять участие в ней смогут как участники сообщества "Твой Ход", так и студенты профильных направлений. Мы также хотим провести большое годовое исследование "100 вопросов о студенчестве", которое затронет не только академическую и социальную сферы студенчества, но и позволит составить аналитику по таким темам, как "Личное развитие и карьера" и "Здоровье и благополучие", — отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что четвертый сезон Всероссийского студенческого проекта стартовал в День студента — 25 января. Помимо студентов, впервые принять участие в конкурсных испытаниях смогут и вузы, которым в рамках участия предстоит создать и реализовать продукт для первокурсников. Это поможет студентам-новичкам погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой университета, а также молодежной политикой региона и страны.

— Многие из вузов уже неоднократно были площадками проведения этого ежегодного события, окружных этапов, но есть и те, кто впервые принимает федеральную команду. Поэтому в этом году региональный тур пройдет по трем направлениям и в индивидуальном формате для каждого вуза. Особое внимание будет уделено учебным заведениям из новых субъектов, где, помимо встречи федеральной команды с ректором вуза, знакомства с нововведениями проекта, будет реализована исследовательская экспедиция "Твои зоны роста на Малой Родине". Нам важно быть экспертами в сфере студенчества, а такой подход поможет молодым людям быстро влиться в атмосферу студенческого сообщества и выстроить с вузами более тесную связь для дальнейшей совместной работы, — рассказала руководитель Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Кристина Шенк.

— Проект очень значим для нашего университета. Уже на протяжении трех лет студенты Самарского политеха одерживают победу и получают миллион рублей на реализацию своих проектов. Мы максимально поддерживаем стремление ребят к участию, ведь у них появляется возможность получить новые знания, пообщаться со студентами из разных регионов страны. Заявочная кампания на конкурсные треки только началась, но мы уверены, что в этом году наших студентов в проекте станет ещё больше, — прокомментировал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского политеха, доктор экономических наук Евгений Франк.

Помимо встречи с федеральной командой проекта и презентации четвёртого сезона, студентов СамГТУ ждали мастер-классы на выбор.

Тематика первого мастер-класса: кем студенты видят себя через 5 лет? Молодые люди узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме, выявили для себя топ-10 наиболее важных возможностей молодёжи по данным исследования Экспертного центра "Твой Ход". Спикеры рассказали о преимуществах участия в проекте и других программах молодежной политики, которые помогают достигать целей и раскрывать свой потенциал в период студенчества.

На втором мастер-классе молодые люди ознакомились с различиями и этапами проведения конкурсных треков "Делаю" и "ПевопроХодец".

Трек "ПервопроХодец", ставший нововведением четвёртого сезона, направлен на знакомство первокурсников 2023 и 2024 годов со студенческим сообществом и сферой молодежной политики.

В треке "Делаю" студентам предстоит раскрыть свою лидерскую позицию и создавать проекты, вовлекающие других на изменения в стране.

На мастер-классе ребята научились искать идеи для участия и упаковывать их в полноценную заявку. Новые навыки помогут студентам не только раскрыть себя внутри проекта, но и презентовать любую задумку в работе и учебе.

— Невероятное количество открытий было сделано за время моего нахождения в семье проекта “Твой Ход”. Из последнего и самого яркого: после участия в публичном обсуждении проекта стратегии молодёжной политики в Госдуме РФ я осознал, что молодёжь с активной жизненной позицией имеет возможность на федеральном уровне участвовать в жизни страны. Кстати, Экспертный центр "Определяю" играет в этом важную роль, потому что все ответы студентов на вопросы систематизируются и принимаются во внимание, — рассказал студент института инженерно-экономического и гуманитарного образования Самарского политеха, резидент клуба "ВосХод" Валерий Островерх.

Стоит отметить, что знакомство с проектом "Твой Ход" также состоялось на базе Самарского государственного университета путей сообщения. Затем презентация четвертого сезона пройдет в Самарском государственном экономическом университете и в Самарском университете имени академика Королева.