Пассажирские поезда встали в Ростовской области из-за непогоды

В Ростовской области десять пассажирских поездов дальнего следования встали из-за мокрого снега и ледяного дождя. О последствия непогоды сообщает Минтранс региона.

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Уточняется, что в воскресенье, 11 февраля, был отменен пригородный поезд, следующий по маршруту Лихая — Ростов, а еще семь составов были задержаны на несколько часов. В их числе Москва — Адлер, Пермь — Новороссийск, Санкт-Петербург — Новороссийск, Самара — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Адлер, Москва — Новороссийск, Новороссийск — Москва, Москва — Симферополь, Ростов — Волгоград.

По информации министерства, пассажиров, чьи рейсы задержали на четыре и более часов, обеспечили дополнительным питанием.