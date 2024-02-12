В РФ разработают программу подготовки кадров для круглогодичных курортов

По данным ТАСС, речь идет о кадрах для круглогодичных курортов. Программы будет разработана с подачи Дмитрия Чернышенко, уточнили в аппарате члена кабмина России.

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Вице-премьер заявил, что отрасль назвал приоритетной глава государства. Подготовка туристических специалистов - это гарантия высокого уровня сервиса на действующих или строящихся объектах индустрии отдыха, заметил представитель Центра.

Глава Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в регионе в прошлом году побывало 4 млн человек. Наблюдается тенденция постоянного роста турпотока.

Центра кадрового потенциала туротрасли открыт в стенах Поволжского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Все активности профинансированы из бюджета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".