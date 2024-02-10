Стало известно, куда можно улететь напрямую из Благовещенска в 2024 году

Международный аэропорт им. Н.Н. Муравьёва-Амурского активно преображается. Жители региона уже смогли ощутить изменения, последовавшие за запуском новой взлётно-посадочной полосы, и это только начало.

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Ждём рейсов в Китай

В первый день февраля в Благовещенск впервые прилетел широкофюзеляжный самолет - Boeing 777. Авиакомпания «Россия» совершила первый регулярный рейс по маршруту Москва - Благовещенск.

Это стало возможным благодаря новой взлётно-посадочной полосе, которая была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, - отметил исполнительный директор аэропорта Александр Карпов. - Специально под этот тип воздушных судов мы оборудовали новое место стоянки, где будет проходить обслуживание самолёта.

В зимнем расписании полёты на воздушном судне Boeing 777 запланированы три раза в неделю. В дальнейшем перевозчик планирует перейти на ежедневные рейсы.

Также летом к нам заходит новый для нас перевозчик - авиакомпания iFly с прямыми рейсами в Сочи, - рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин. - Вернулся Azur air с международной программой - пока в Паттайю, но обсуждается расписание и по другим направлениям. Ожидаем начала полётов в Китай, сейчас решаются организационные вопросы.

Как рассказали накануне на пресс-конференции, посвящённой запуску новых авиарейсов, авиакомпания «ИрАэро» планирует запустить регулярные рейсы из Благовещенска в Харбин. А вот слетать на популярный курорт Санья вряд ли получится: по словам представителя аэропорта, переговоры по этому поводу велись, но возникли сложности при согласовании полётной программы.

Прямой курс на отпуск

Зато амурчанам предлагают рейсы на другие популярные курорты - в Сочи и за границу, в Таиланд.

На юг России самолёты из Благовещенска отправятся грядущим летом, о чём известно ещё с осени. Как сообщали в пресс-службе международного аэропорта Сочи, рейсы из Амурской области будет выполнять авиакомпания iFLy. Самолеты из Краснодарского края начнут отправляться с 1 июня по средам и субботам.

Что касается рейсов в Паттайю, первый их них должен был состояться 5 февраля в 8:00, однако не обошлось без проблем. Рейс задержали: когда пассажиры поднялись на борт, по громкой связи объявили, что самолёт необходимо покинуть. Ситуацию объяснили техническими причинами - в Сети писали, что воздушное судно всю ночь простояло на улице и замёрзло, однако официальных подтверждений у таких заявлений нет.