У «зауральского Стоунхенджа» после капремонта стоимостью 23 млн рублей открыли музей
Белозерский краеведческий музей, который расположен в Курганской области вблизи древней обсерватории, называемой также "зауральским Стоунхенджем", начал работу после капитального ремонта. В открытии музея по видеосвязи принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов, который находится в Кургане с рабочей поездкой.
«Это место очень историческое, даже знаковое. <…> Главное, чтобы люди знали и посещали это культурное учреждение. Это очень хорошее событие, мы вас поздравляем», - передали ТАСС слова Силуанова в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова.
Шумков подчеркнул, что на территории Белозерского округа находится "колоссальное" количество памятников истории и культуры, которые привлекают туристов - древняя обсерватория Савин-1, восстановленный саргатский курган, казачья усадьба и другие.
Музей полностью преобразился как внутри, так и снаружи, получив современный фасад с архитектурной подсветкой. Кроме того, непосредственно в здании музея для туристов оборудовали гостиницу, открыли кафе. На капремонт и оснащение музея было направлено более 23 млн рублей.
В Белозерском районе ранее реконструировали древнюю обсерваторию Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первая половина III тысячелетия до н. э.), которую также называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.