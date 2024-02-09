У «зауральского Стоунхенджа» после капремонта стоимостью 23 млн рублей открыли музей

Белозерский краеведческий музей, который расположен в Курганской области вблизи древней обсерватории, называемой также "зауральским Стоунхенджем", начал работу после капитального ремонта. В открытии музея по видеосвязи принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов, который находится в Кургане с рабочей поездкой.

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«Это место очень историческое, даже знаковое. <…> Главное, чтобы люди знали и посещали это культурное учреждение. Это очень хорошее событие, мы вас поздравляем», - передали ТАСС слова Силуанова в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова.

Шумков подчеркнул, что на территории Белозерского округа находится "колоссальное" количество памятников истории и культуры, которые привлекают туристов - древняя обсерватория Савин-1, восстановленный саргатский курган, казачья усадьба и другие.

Музей полностью преобразился как внутри, так и снаружи, получив современный фасад с архитектурной подсветкой. Кроме того, непосредственно в здании музея для туристов оборудовали гостиницу, открыли кафе. На капремонт и оснащение музея было направлено более 23 млн рублей.