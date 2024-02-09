С 2022 года объекты агротуризма в РФ посетили более 500 тыс. туристов

"В 2022 году у нас появился грант "Агротуризм". Его востребованность растет, поэтому финансирование по этому механизму тоже будет увеличиваться. В 2024 году, с учетом востребованности этого механизма, лимит увеличен почти в 2,5 раза. Хозяйства, получившие грант, уже посетили более полумиллиона туристов, тем самым мы продвигаем и наш агробизнес, люди больше узнают о том, как работает агропромышленный комплекс и чем люди на селе живут", - сказал Патрушев.