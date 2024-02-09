С 2022 года объекты агротуризма в РФ посетили более 500 тыс. туристов

Более полумиллиона туристов посетили объекты агротуризма, которые выиграли грант от Минсельхоза России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе тематического дня сельского хозяйства в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"В 2022 году у нас появился грант "Агротуризм". Его востребованность растет, поэтому финансирование по этому механизму тоже будет увеличиваться. В 2024 году, с учетом востребованности этого механизма, лимит увеличен почти в 2,5 раза. Хозяйства, получившие грант, уже посетили более полумиллиона туристов, тем самым мы продвигаем и наш агробизнес, люди больше узнают о том, как работает агропромышленный комплекс и чем люди на селе живут", - сказал Патрушев.
Министр отметил, что за счет этой меры поддержки не только у фермеров появляется стимул для развития, но и вносится вклад в популяризацию российского внутреннего туризма.
С 2022 года Минсельхоз РФ оказывает грантовую поддержку таким проектам, предоставляя до 10 млн рублей на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к коммуникациям, благоустройство территории, покупку специального оборудования и другие цели. В 2023 году гранты получили 73 проекта в 48 регионах с общим объемом господдержки 500 млн рублей.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.