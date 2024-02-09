Дагестан взлетел в рейтинге туристических направлений

Дагестан заинтересовал многих жителей России и вошел в общероссийский рейтинг самых желаемых регионов для отдыха. Это открытие было сделано экспертами сервиса туризма и отдыха Onetwotrip. Оказалось, что лидером в предпочтениях отдыхающих стал Камчатский край, где стоимость пребывания в трехзвездочном отеле составляет в среднем 3 тысячи рублей в сутки.

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На втором месте в рейтинге оказался озеро Байкал, где можно снять номер в гостинице за 2, 5 тысячи рублей.