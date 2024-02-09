Февральские штормы «съели» пляжи почти на всём побережье Калининградской области (фото)
Февральские штормы «съели» пляжи на побережье Донского и Янтарного, а также на Куршской косе. Об этом сообщает ГБУ КО «Балтберегозащита».
«В прошедшие выходные в результате непогоды и сильного волнения на морском побережье в районе Донского и Янтарного были почти полностью смыты пляжи, а также фиксировались локальные размывы оснований береговых откосов и авандюны до 1-го метра. Объекты туристической инфраструктуры и центральный пляж в Янтарном почти не пострадали», — говорится в сообщении.
Кроме того, размыло побережье в районе Куликово, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного. Местами зафиксировали локальные размывы (до 2-х метров) с обрушением деревьев. Частично повреждены лестничные спуски в Пионерском и Заостровье.
За несколько дней шторма берег в Зеленоградске усеяло поваленными деревьями.