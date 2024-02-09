В Петербурге появится круглогодичный морской курорт с самым большой гаванью для яхт

На севере Санкт-Петербурга появится круглогодичный морской курорт "Горская", который создаст около 7 тысяч новых рабочих мест. Об этом 8 февраля сообщил губернатор города Александр Беглов.

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По словам губернатора, проект нового курорта поможет развить экономику Петербурга, а заниматься им будут власти города совместно с инвесторами.

Известно также, что курорт расположится на берегу Финского залива и будет включать спортивные объекты с большим круглогодичным открытым бассейном и гостиничную инфраструктуру.

"Ну, не побоюсь этого сказать, но самая большая марина Европы для стоянки яхт и катеров там будет", — отметил Беглов в ходе выступления в программе "Петербург. Новый взгляд".

Кроме того, создав около семи тысяч рабочих мест, курорт станет новой точкой роста в Петербурге, дав импульс для развития ближайших территорий на севере города. Петербург же создаст, по словам губернатора, всю необходимую для курорта инженерную и транспортную инфраструктуру.