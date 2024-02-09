Пассажир не смог засудить РЖД за то, что его чуть не высадили из поезда

В редакцию TourDom.ru обратился читатель, который рассказал о своем неудачном опыте отсудить компенсацию морального вреда у РЖД. В мае прошлого года мужчина купил билет на поезд на сайте РЖД по загранпаспорту, поэтому при оформлении заполнял только имя и фамилию – по его словам, графа «Отчество» была отмечена как необязательная. Билет был полностью оплачен от станции Тихорецкая до Самары, в вагон мужчина прошел спокойно. На станции Сальск начальница поезда вызвала сотрудников транспортной полиции, чтобы высадить пассажира, – по его собственным словам, именно из-за того, что в билете отсутствовало отчество.

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Сотрудники транспортной полиции нарушения правил не усмотрели и отказали начальнице. Но сам пассажир утверждает, что при этом «получил стресс и моральную травму», а также плохо себя чувствовал из-за полученного ранее пищевого отравления и предшествующей конфликту бессонной ночи.

Пассажир обратился в суд, потребовав компенсацию морального вреда, – изначальная сумма составляла 300 тыс. руб., затем в ходе разбирательств она выросла до 500 тыс. – за нарушение его прав потребителя, за «введение его в заблуждение» и за неправомерную попытку высадить его из поезда, а также из-за «некорректной работы сайта РЖД по продаже билетов». Судебные разбирательства в итоге затянулись, и лишь в январе этого года суд вынес решение – мужчине отказали в его требованиях.

В мотивировочной части документа (есть в распоряжении редакции) указано, что при посадке в вагон проводница обратила внимание на отсутствие отчества в билете и предложила мужчине исправить это, оформив новый документ с верными данными (за это пришлось бы доплатить 200 руб.). Мужчина отказался, после чего проводнице пришлось вызвать начальницу поезда для решения конфликта.

Суд обратил внимание, что при заполнении данных на сайте РЖД отчество не указывается лишь в том случае, если оно отсутствует (оно у мужчины есть). В компенсации морального вреда было отказано, поскольку пассажир не предоставил доказательств, подтверждающих «причинение физических или нравственных страданий» или нарушение его прав как потребителя.

Юрист Дмитрий Давыденко уверен, что в этой ситуации не правы обе стороны. По его словам, у начальницы поезда не было смысла выгонять из вагона пассажира, оформившего документ на действительный паспорт. Но юристу в этой ситуации непонятно, зачем мужчина вообще обратился в суд.

«Какой-то был личный конфликт, скорее всего, никак не связанный с этим билетом. Его права не были нарушены, если его не высадили и административной ответственности не применили. Что он может получить? За что и с кого? Билет не был аннулирован, он по нему проехал. В чем проблема – в том, что транспортная полиция у него документы проверила?» – удивился Дмитрий Давыденко.

Впрочем, как заявил член Конфедерации обществ по защите прав потребителей Федор Коробков, при требовании компенсации морального вреда именно эта проблема вполне может иметь место:

«Моральный вред могут принести не только ненадлежащим исполнением услуги. Он нервничал, пережил стресс, у него поднялось давление, кружилась голова, чувствовал себя униженным и оскорбленным, распереживался, что его куда-нибудь в КПЗ заберут».

По его мнению, суд на основании имеющихся доводов не должен был отказывать пассажиру, и в этом случае обязательно нужно подавать апелляцию.