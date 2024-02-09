В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в национальном парке

В Бурятии в Забайкальском национальном парке 4 февраля составили первый в этом году протокол об административном правонарушении. Как оказалось, турист установил палатку в нацпарке в запрещенном для этого месте. Теперь ему грозит штраф до четырех тысяч рублей.