В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в национальном парке
В Бурятии в Забайкальском национальном парке 4 февраля составили первый в этом году протокол об административном правонарушении. Как оказалось, турист установил палатку в нацпарке в запрещенном для этого месте. Теперь ему грозит штраф до четырех тысяч рублей.
Отметим, что на северо-восточном побережье Байкала, акватории Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и на подконтрольной территории Росрыболовства постоянно проходят рейды. Особое внимание уделяют выходным и праздничным дням, так как есть туристы, которые предпочитают ставить палатки вне отведенных для этого мест.