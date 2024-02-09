Пять бюджетных направлений для катания на горных лыжах

Февраль — хорошее время для активного зимнего отдыха. Погода благоприятствует, да и цены радуют — после пикового новогоднего спроса они уже значительно ниже. Сервис «Яндекса» представил топ-5 отечественных горнолыжных курортов, поездка на которые обойдётся до 100 000 рублей на двоих. Эксперты предложили направления для отдыха в период с 19 по 25 февраля с вылетом из Москвы.

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1. «Домбай», Карачаево-Черкесия Сколько стоит: перелёт в обе стороны на двоих с багажом до Минеральных Вод (ближайший к курорту город с аэропортом) обойдётся примерно в 38 000 рублей, а проживание в двухместном номере в трёхзвёздочном отеле «Домбая» на 6 ночей — примерно в 55 000 рублей. Чем привлекателен: «Домбай» расположен на высоте около 1600 м над уровнем моря. Есть склоны для начинающих и для опытных лыжников. На курорте проводят экскурсии на снегоходах и вертолётах, есть возможность отправиться на экстремальное катание вне трасс.

2. «Эльбрус», Кабардино-Балкария Сколько стоит: перелёт в обе стороны на двоих с багажом до Нальчика (ближайший к курорту город с аэропортом) обойдётся примерно в 47 000, а проживание в двухместном номере в трёхзвёздочном отеле посёлка Эльбрус на 6 ночей — примерно в 50 000 рублей. Чем привлекателен: Эльбрус — самая высокая гора в Европе. Есть трассы для разных уровней подготовки: начинающие лыжники выбирают широкие подготовленные склоны, а более опытные — более пологие и крутые участки. Здесь также развит ски-альпинизм — восхождение на лыжах в гору.

3. «Роза Хутор», Краснодарский край Сколько стоит: перелёт в обе стороны на двоих с багажом до Сочи обойдётся примерно в 47 000, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей курорта на 6 ночей — от 33 000 рублей. Чем привлекателен: «Роза Хутор» — это горнолыжный курорт с самым большим количеством трасс в России. При этом здесь можно не только кататься на лыжах, но и посетить спа-центры и рестораны, а также «полетать» на высокогорных качелях на вершине Роза Пик. Рядом с курортом находятся ещё два не менее знаменитых — «Красная Поляна» и «Газпром Поляна».

4. «Шерегеш», Кемеровская область Сколько стоит: перелёт в обе стороны на двоих с багажом до Новокузнецка (ближайший к курорту город с аэропортом) обойдётся примерно в 71 000, а проживание в двухместном номере в одном из местных отелей «Шерегеша» на 6 ночей — от 20 000 рублей. Чем привлекателен: в «Шерегеше» есть трассы для всех уровней подготовки, а также удобная инфраструктура с ресторанами, гостиницами и прокатом оборудования. А ещё здесь много необычных достопримечательностей: Азасская пещера со следами снежного человека, Спасские дворцы (их ещё называют «русским Стоунхенджем») и скалы-останцы с говорящим названием Верблюды.

5. «Архыз», Карачаево-Черкесия Сколько стоит: перелёт в обе стороны на двоих с багажом до Минеральных Вод (ближайший к курорту город с аэропортом) обойдётся примерно в 38 000, а проживание в двухместном номере в трёхзвёздочном отеле «Архыза» на 6 ночей — от 15 000 рублей. Чем привлекателен: «Архыз» — один из самых молодых горнолыжных курортов России. Там есть склоны разной сложности — от лёгких зелёных до трудных черных. Досуг можно разнообразить занятиями тюбингом (катание на надувных санках) или посетить астрофизическую обсерваторию РАН в посёлке Нижний Архыз.