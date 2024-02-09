В Астрахани круизному лайнеру присвоили имя Владимира Жириновского

Круизный четырехпалубный лайнер "Петр Великий", который строится на астраханском судостроительном заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта, официально переименовали. Лайнер будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

© ТАСС

Строительство четырехпалубного лайнера ведется по заказу Московского речного пароходства, старт его строительству на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года дал президент России Владимир Путин. По данным "Мостурфлота" (будет оперировать судном), лайнер может быть использован для маршрутов не только по Волге, но и сразу по трем морям - Каспийскому, Азовскому и Черному. Впервые о переименовании судна заговорили в декабре 2023 года, но официально об этом не сообщалось.

"12 января этого года Леонид Слуцкий [председатель ЛДПР] лично посетил корабль, который проходит ходовые испытания на судоверфи в Астрахани. Позже в январе были завершены все документальные процедуры, и теперь лайнер официально носит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского", - сказали в пресс-службе.

Лайнер спроектирован как "плавучая гостиница" с полноценными балконами или террасами, бассейном и баром, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, в том числе тентовой со сдвижным закрытием на случай непогоды. Экипаж судна - 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов. В августе 2023 года круизный лайнер отправился на достройку и испытания, пройдя по Волге у Набережной города Астрахани.