Российская путешественница побывала в Дагестане с мужем и сыном и описала поездку фразой «казалось, что я не в России». Впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, они выбрали кавказскую республику для отпуска в целях экономии. Семейство отправилось в Дагестан на машине из Нижнего Новгорода. Первые несколько дней они провели в Каспийске, арендовав квартиру. Цены на жилье начинаются от 2,5-3 тысяч рублей в сутки, рассказала россиянка.

«Говоря о Каспийске, хочу сказать, что это очень чистый и приветливый курортный город. <...> На береговой линии совсем нет камней, что очень нас порадовало. Первые несколько дней мы провели исключительно на море», — поделилась автор публикации.

После этого супруги с сыном поехали в Дербент и восхитились узкими улочками города. «Порой во время прогулок по Дербенту мне казалось, что я не в России. Впечатление было, будто я брожу по улочкам Саудовской Аравии», — объяснила путешественница.

При этом она пожаловалась на сильный запах мусора в городе.

«Поскольку мусорные баки стоят прямо на пешеходных дорожках под палящим солнцем, отходы быстро начинают источать неприятные запахи», — заключила туристка. Всего на поездку в Дагестан семья потратила около 120 тысяч рублей.