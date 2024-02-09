Пермские турфирмы открыли бронирование путевок на сплавы

Туристические фирмы начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов. Стоимость поездок начинается от 3,8 тысяч рублей на человека. Информация опубликована в социальных сетях турфирм.

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«Раннее бронирование весенних и летних сплавов. Скидки — до 15%», — сказано в группе пермской турфирмы «Солана» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что за 3,8 тысяч рублей можно сходить на однодневный сплав по реке Сылва. Самое дорогое путешествие предлагают за 20,4 тысяч рублей. Это сплав по реке Вишера на восемь дней.

Также на лето открыли бронирование сплавов на сапбордах и каяках. Водная прогулка на пару часов в Хохловке будет стоить 1,7 тысячу рублей. Цены на двухдневные сплавы могут доходить до 8,5 рублей. Речь идет о турах по рекам Усьва и Чусовая, сказано в группе «Акватрейл» в соцсети «ВКонтакте».