На курорте «Архыз» откроют сноупарк
На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии 10 февраля заработает сноупарк для горнолыжников и сноубордистов — специальная площадка, оснащенная для выполнения разных трюков, в том числе экстремальных.
«Мы открываем сноупарк на Южном склоне курорта! С 10 февраля будут работать две линии: S-линия — для начального уровня катания, трасса „Белка“ (2 широких стола с несложными фигурами), М-линия — для среднего уровня катания, трасса „Стрелка“ (5 столов для прыжков и для джиббинга, разделенные на подуровни сложности (высота от взлета до приземления до 6 м))», — сообщается в телеграм-канале «Архыза».
В сноупарке будет работать команда прорайдеров, которые в течение дня будут показывать гостям зрелищные парковые трюки. А соответствующую атмосферу обеспечит музыкальное сопровождение.
«Новичкам рекомендуем взять инструктора по фристайлу в школе „ПикЭкспириенс“, а если вы еще не готовы осваивать трюки, то даже просто понаблюдать за ребятами в сноупарке со стаканчиком горячего чая — очень вдохновляющее развлечение!» — отмечают в пресс-службе курорта.
Сноупарк расположен на канатной дороге «Спутник», трассы «Белка» и «Стрелка». Время работы 8:30 — 16:30.