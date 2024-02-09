На курорте «Архыз» откроют сноупарк

«Мы открываем сноупарк на Южном склоне курорта! С 10 февраля будут работать две линии: S-линия — для начального уровня катания, трасса „Белка“ (2 широких стола с несложными фигурами), М-линия — для среднего уровня катания, трасса „Стрелка“ (5 столов для прыжков и для джиббинга, разделенные на подуровни сложности (высота от взлета до приземления до 6 м))», — сообщается в телеграм-канале «Архыза».