В Забайкалье провели буддийский обряд очищения перед восточным Новым годом

Буддийские монахи читинского дацана "Дамба Брайбунлинг" провели очищающий обряд Дугжууба, призванный избавить верующих от невзгод в преддверии Сагаалгана - Нового года по лунному календарю, который наступит 10 февраля. Об этом ТАСС сообщил лама Читинского дацана Биликжаб Бадмаев.

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"В 18:00 (12:00 мск) во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России начался ритуал Дугжууба. <…> Это обряд очищения в преддверии праздника Сагаалган, переход в другой год. Ритуал связан с подношением жертвенной субстанции высшим божествам. <…> Все плохое и негативное мы оставляем в прошлом и с хорошими помыслами переходим в Новый год - Белый месяц", - сказал Бадмаев.

Церемония началась с молебна, во время которого ламы читают ритуальные тексты. После этого начался специальный обряд Дугжууба, для которого за стенами дацана развели ритуальный костер. Во время этого обряда ламы совершают ритуальное подношение духу-защитнику Чойжал, который призван устранять все пороки и умственные омрачения.

В обряде Дугжууба приняли участие сотни жителей Читы. Многие горожане приходили с семьями и в национальных костюмах. На территории дацана дежурили полицейские и пожарные.

Дугжууба в Бурятии

Обряд также прошел во всех районах Бурятии, в том числе в Иволгинском дацане - центре буддизма в России. Именно в этом монастыре расположена резиденция верховного иерарха Буддийской традиционной Сангхи России - XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В день проведения Дугжуубы впервые из дацана велась телевизионная трансляция для жителей всех аймаков Монголии. Прямое включение организовано на российско-монгольском телеканале AIST Global.

В Улан-Удэ ритуальные костры разместили в 14 местах - это буддийские центры, дацаны, в том числе "Хамбын Хурэ" на Верхней Березовке и "Римпоче-Багша" на Лысой горе. Перед встречей Нового года по лунному календарю в обряде приняли участие тысячи верующих.

"Все эти места обследованы на предмет безопасности, там присутствуют сотрудники полиции, Росгвардии, пожарные, - сказал ТАСС заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров. - На Верхней Березовке, где находится один из самых посещаемых дацанов в нашем городе, проведено грейдирование площадки для удобного подъезда желающих принять участие в обряде Дугжууба".