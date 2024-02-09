В КБР сократили погранзоны, что сделает более доступными десятки туристических маршрутов

Туристические маршруты в Кабардино-Балкарии, которые ранее проходили через пограничную зону, стали доступны для всех туристов, а для прохода на маршруты вблизи государственной границы можно оформить электронный пропуск.

«В связи с изменениями пределов пограничной зоны на территории региона в текущем году по согласованию с районными и сельскими администрациями приграничных районов республики был издан приказ ПУ ФСБ России по КБР <> об установлении мест и определении времени въезда (прохода) в пограничную зону. В соответствии с ним установлены места въезда (прохода) в пограничную зону, которые соответствуют известным туристическим маршрутам в Эльбрусском, Чегемском, Черекском районах», — сообщил ТАСС официальный представитель пограничного управления ФСБ РФ по КБР Евгений Возненко.

По его словам, для пребывания в пределах пограничной зоны, расположенной за этими точками в направлении российско-грузинской границы, требуются документы, удостоверяющие личность, а также пропуск в пограничную зону. Его можно оформить лично обратившись в пограничный орган, либо направив электронные образцы необходимых документов на электронную почту управления.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне, можно получить там же и в подразделениях, дислоцированных в указанных районах. Всего в этот перечень по всем ущельям КБР попали 25 маршрутов и троп. Проход разрешен в светлое время суток весной, летом и осенью.

Исключенные территории

Ранее сообщалось, что значительная часть ключевых природных достопримечательностей в Кабардино-Балкарии исключили из пределов пограничной зоны. В Эльбрусском районе исключены такие достопримечательности, как перевалы Хотютау, Хасанкой-Сюрюльген, Эхо войны, гора Чегет (Малый Донгузорун), озеро Донгуз-орункель, вершины Большой и Малый Когутай, урочище Зеленая гостиница, Башкаринские озера, пляж Улыбка Шхельды, перевал Койавганоуш, Поляна и Камень желаний в ущелье Адыр-Су.

В Чегемском районе — водопад Абай-Су, перевалы Голубева и Донкина, минеральные источники ущелья Чегем, тропа к леднику Шаурту. В Черекском районе ранее были исключены из пограничной зоны урочище Уштулу (минеральные источники, приют, гостиницы), реки Кара-Суу и Ах-Суу, ледники Рцывашки, Ах-Суу, Тютюн, перевал Кривосивцек, долина реки Чайнашки, озеро Гийбашкель, ущелье Думала, Безенгийское ущелье: развалины аула Шыки, часть ледника Уллучиран до озера Баранкош, ледники Мижиргичиран, Хрумкол, город Дыхтау.