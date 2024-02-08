Россиянин устроил пьяный дебош в самолете и угодил в тюрьму почти на три года

Россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета и угодил в тюрьму почти на три года. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на рейсе из Москвы в Барнаул, однако приговор жителю Алтайского края вынесли только сейчас. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался зайти в кабину к пилотам, ударил бортпроводника, а также кидался на соседей.