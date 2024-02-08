Появились памятки по курортному сбору для туристов Петербурга

В Санкт-Петербурге небольшая плата с отдыхающих будет взиматься с 1 апреля 2024 года. Соответствующий закон вступил в силу еще в октябре 2023-го. В связи с нововведениями пресс-центр администрации опубликовал памятки для туристов и отельеров по курортному сбору.

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Городские власти разъяснили, как правильно рассчитать сумму сбора. Платить придется тем туристам, которые остановились в отелях, гостиницах, санаториях и других объектах размещения. Однако есть категории граждан, которые будут освобождены от сбора: ветераны, инвалиды первой и второй групп, члены многодетных семей, студенты вузов Санкт-Петербурга, а также все, кто попадает под 21 льготную категорию.

«Размер курортного сбора установлен в 100 рублей с человека в сутки. При расчете курортного сбора не учитывается день заезда в объект размещения. Расчет курортного сбора производится по формуле: СУММА = 100 рублей х (кол-во дней проживания — день заезда)», — говорится на сайте администрации.

В случае, если постоялец досрочно выселится из отеля, то сумма курортного сбора пересчитывается. Кроме того, в памятке указано, что руководству отеля необходимо 5-го числа каждого месяца предоставлять отчеты о плательщиках и перечислять собранные средства.

«С 1 апреля 2024 года операторы курортного сбора до 5-го числа каждого месяца должны предоставлять отчеты о плательщиках и осуществлять перечисление собранных средств. После отправки отчета оператор получает уникальный идентификатор начисления (УИН) для перечисления курортного сбора в бюджет Санкт-Петербурга», — сказано в документе.