В 2024 году в России проведут 25 книжных фестивалей

В 2024 году в разных регионах пройдут 25 книжных фестивалей, где можно будет купить книги, встретиться с писателями, посетить театральные представления и концерты. В том числе они пройдут в Новосибирске, Иркутске, Кемерове, Томске, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Белгороде и Ростове-на-Дону. Об этом 8 февраля рассказала замначальника отдела департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России, ответственный секретарь экспертного совета Юлия Гнездилова.

© Парламентская газета

Она привела статистику книгоиздания. За 9 месяцев 2023 года было выпущено 9498 наименований книг тиражом 51,3 миллиона экземпляров, что на 13 процентов ниже показателей того же периода 2022 года по наименованиям и на 17 процентов — по тиражу.

«Нужно принимать меры поддержки детской книжной индустрии», — сказала Гнездилова, добавив, что один из приоритетов — книжные фестивали. Она напомнила, что с 2015 года в Москве устраивают фестиваль «Красная площадь», который стал синтезом литературы, музыки и театра.

Этот опыт решили использовать, чтобы создать фестивальные площадки и в других регионах.

«Гости фестиваля часто говорили, что хотели бы видеть праздник книги в регионах. Так родился наш проект», — сказала представитель Минцифры.

Была создана Ассоциация книжных фестивалей, и в прошлом году провели 10 фестивалей в разных регионах, которые посетили 180 тысяч человек. Там устроили 750 лекций и презентаций и продали 170 тысяч книг.

В этом году запланировано 25 фестивалей, сообщила Юлия Гнездилова. К проекту подключились Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Томск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Белгород, Ростов-на-Дону и другие города.