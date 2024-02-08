Крым назвали одним из трендовых направлений бронирования

По итогам января текущего года Крым демонстрирует значительный рост раннего бронирования отелей, опережая другие регионы юга России с приростом на 45%. Об этом сообщили представители туристических операторов и профильного министерства.

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Крымский полуостров удерживает высокие позиции в Национальном туристическом рейтинге, занимая пятую строчку с 101,1 баллом, что подтверждает журнал «Отдых в России». В то время как Москва и Краснодарский край занимают первое и третье места соответственно, это свидетельствует о стабильном интересе к отдыху на полуострове.

Директор туроператора «Дельфин», Сергей Ромашкин, отметил, что несмотря на стабильные цены в Крыму, которые остаются ниже, чем в Краснодарском крае, наблюдается рост продаж на 45% по сравнению с прошлым годом. Также компания «Алеан» сообщает о 1,5-кратном увеличении продаж летних туров по сравнению с прошлым январем, а Fun&Sun фиксирует увеличение интереса к Крыму в 4,5 раза.

По словам Татьяны Клименко, коммерческого директора санатория Foros Wellness & Park, снижение цен на 10-11% было компенсировано за счет повышения предложений в экономклассе. Ожидается, что открытие аэропорта Краснодара положительно скажется на будущем курортном сезоне на полуострове, сообщает «Российская газета».

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко подчеркнул, что рост раннего бронирования на лето составил более 45%, благодаря адекватному ценообразованию. Правительство РФ оказало поддержку туриндустрии, выделив более 2,5 миллиарда рублей на разовые выплаты работникам отрасли, что способствовало сохранению коллективов и привлечению туристов.

Для дальнейшего развития туризма на Крымском полуострове продолжается обустройство Большой крымской тропы и восстановление исторического облика городов, таких как Евпатория и Алупка, что создает новые центры туристического притяжения.