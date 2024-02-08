Топ-5 мест для путешествий из столицы на электромобиле

В зимнее время, учитывая уменьшение эффективности батарей электромобилей, рекомендуется выбирать маршруты в пределах 200-250 км от Москвы. Это позволит избежать риска недостатка заряда аккумулятора в холодных условиях. В связи с этим, SPEEDME.RU предложил пять прекрасных направлений для экологичных путешествий на электромобиле.

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Сергиев Посад: на расстоянии около 70 км от Москвы, этот город из Золотого кольца привлекателен своим Троице-Сергиевым монастырем и предлагает спокойную зимнюю атмосферу.

Звенигород: расположенный в 50 км от столицы, этот городок славится своей историей и красивыми местами для прогулок, включая Саввино-Сторожевский монастырь.

Истра: в 50 км от Москвы, известна благодаря Новоиерусалимскому монастырю, являющемуся уникальной копией святых мест Иерусалима, идеально подходит для спокойного отдыха.

Дмитров: находясь в 65 км от Москвы, город знаменит своим кремлем и старинным центром, а также предлагает возможности для зимнего спорта.

Подмосковные усадьбы: усадьбы, такие как Архангельское и Кусково, расположенные на расстоянии 50-100 км от Москвы, представляют собой великолепные места для прогулок и изучения исторического наследия.