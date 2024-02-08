Туристка хочет взыскать 400 тысяч с туроператора за стройку на пляже

Советский районный суд Иваново принял иск от местной жительницы. Женщина требует более 400 тыс. руб. в качестве компенсации от туроператорской компании: в сумму входит стоимость тура, неустойка, штраф и компенсация морального вреда за оказание услуг ненадлежащего качества.

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В пресс-службе суда пояснили, что женщина в качестве обязательного условия при выборе отеля отметила наличие собственного пляжа. Приехав на место, она обнаружила: на территории отеля и пляжа идут строительные работы, о которых туроператор при заключении договора не сообщил. В итоге туристка посчитала, что ее права нарушены.

В туроператорской компании воздержались от комментария, поскольку идет судебный процесс по ситуации. По словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, успешный исход этого дела для туристки зависит от нескольких условий. Например, пользовалась она услугами отеля или нет. Если женщина не отказалась сразу, то в суде не получится обосновать полный возврат денег. Свою роль также сыграет, обращалась ли она к туроператору на этапе возникновения проблемы. Потребуется и доказать, что пользоваться пляжем было невозможно или строительные работы ухудшали отдых.

«Если эти условия соблюдаются, то шансы на взыскание хорошие. Если всего этого нет, услугами воспользовалась, но при этом требует полного возврата, то, вероятнее всего, ей откажут», – заключила Мария Чапиковская.