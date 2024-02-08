Сапбордисты из Челябинска забрались в пещеру и проплыли по подземной реке
Сапбордисты отправились в сплав внутри пещеры «Сказ» в Челябинской области. Профессионалы рассекали тьму около трех часов: под ногами – незамерзающая река, над головой нависали сталагмиты, а узкие и низкие своды давили как морально, так и физически. Несмотря на опыт, дойти до конца пещеры им не удалось. Новичкам и вовсе повторять такое приключение опасно.
«Здесь безопасно находиться только зимой. Весной и летом, особенно когда пройдут осадки, большой риск вообще не попасть в нее. Тут еще проходит много подземных рек, пещеру периодически затапливает. С клаустрофобией здесь точно делать нечего», – рассказал участник сплава Кирилл Зайцев изданию «КП-Челябинск».
Профессионалы использовали проверенную временем и испытанную самыми разными условиями экипировку. Гидрокостюмы помогали пробираться по воде, которая порой доходила до пояса. Местами своды были настолько низкими, что приходилось пропихивать сначала сапборд, а потом лезть самим. Экстремалы стали первопроходцами, которые проплыли в пещере на надувных досках. Туристы рассчитывают вернуться снова, чтобы в следующий раз дойти до конца. В Челябинской области вырос спрос на туризм. За 2023 год этой сферой стали интересоваться вдвое больше, чем в прошлом году.