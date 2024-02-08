Сапбордисты из Челябинска забрались в пещеру и проплыли по подземной реке

Сапбордисты отправились в сплав внутри пещеры «Сказ» в Челябинской области. Профессионалы рассекали тьму около трех часов: под ногами – незамерзающая река, над головой нависали сталагмиты, а узкие и низкие своды давили как морально, так и физически. Несмотря на опыт, дойти до конца пещеры им не удалось. Новичкам и вовсе повторять такое приключение опасно.

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«Здесь безопасно находиться только зимой. Весной и летом, особенно когда пройдут осадки, большой риск вообще не попасть в нее. Тут еще проходит много подземных рек, пещеру периодически затапливает. С клаустрофобией здесь точно делать нечего», – рассказал участник сплава Кирилл Зайцев изданию «КП-Челябинск».