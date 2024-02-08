В Красной Поляне резко потеплеет: стоит ли беспокоиться любителям горных лыж

На юге России ожидается резкое потепление. По данным сервиса Gismeteo, уже сегодня столбики термометров в Сочи поднимутся до +14, а на следующей неделе будет еще жарче: со вторника по четверг будет держаться +17 градусов.

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Для любителей зимних сочинских пляжей и вообще отдыха у моря новость позитивная, а вот поклонников горных лыж прогноз заставляет понервничать – в горном кластере Сочи воздух прогреется хоть и не так сильно, как на побережье, но также потеплеет значительно – до +15…+16.

В чатах курортов Красная Поляна и «Роза Хутор» периодически возникают вопросы от тех, кто собирается ехать на юг в ближайшее время, чтобы покататься. Вот одно из обращений:

«Если через неделю на макушках будет плюсовая температура типа +10, кататься-то можно будет или маловероятно?» Однако опытные лыжники успокаивают: мол, на макушках, то есть на верхних уровнях, такой температуры не будет, максимум +3, и единственное, что может помешать активному горнолыжному отдыху отдыху, – обильные осадки и лавинная опасность. Подтверждают это и на самих курортах.

«На нашей работе потепление никак не отразится, потому что пока были снегопады, мы трассы хорошо утрамбовали, плюс еще искусственное оснежение наработало снега с запасом», – сказала TourDom.ru руководитель пресс-службы Кристина Хищенко.

Кому нервничать из-за погоды точно не придется, так это тем горнолыжникам, которые выбрали для отдыха другие склоны – там с погодой все в порядке. Хотя на Кавказе – на курортах «Эльбрус», «Архыз», Домбай – также потеплеет, но не так радикально, как в Сочи. А вот в других популярных местах зимнего отдыха будет, как и положено, морозно. В Мурманской области, где находится курорт «Большой Вудъявр», в ближайшие дни ожидается температура от –8 до –16. На Шерегеше в Кемеровской области от –2 до –16. На курорте Манжерок в Алтайском крае все менее стабильно: от +8 до –10 по шкале Цельсия.