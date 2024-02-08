Мочох: каток на горном озере
В отличие от Байкала, озеро у села Мочох в горном Хунзахском районе Дагестана образовалось совсем недавно — в 1962 году, когда оползень перекрыл речку в ущелье. Вода растеклась, заполнив природную впадину размерами 1250 на 500 метров. Через год в озеро выпустили эйзенамскую форель, которая до этого водилась только в Кезеной-Аме.
Сейчас озеро Мочох — памятник природного значения и одно из популярных туристических мест. Летом сюда приезжают искупаться и покататься на водных велосипедах, зимой — покататься на коньках. На берегу организован прокат. По будням физрук местной школы проводит на катке уроки физкультуры, а по выходным прибывают отдыхать жители соседних сел и туристы из Махачкалы и даже из других регионов страны.