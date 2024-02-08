Россияне уже забронировали 50 % летних речных круизов внутри страны

С начала года россияне активно бронируют летние речные круизы. К началу февраля турагенты распродали половину годового лимита таких путешествий, сообщает «Интерфакс».

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Наибольшей популярностью пользуются экзотика и длинные круизы. Традиционно меньший спрос на период со второй половины мая до середины июня. Рост объема раннего бронирования в этом году уже достиг 40–60 % по сравнению с январем 2023-го. И хотя серьезных скидок нет — продажи растут: уже забронировано примерно 50 % всех круизов. Вторая волна спроса начнется с февраля-марта и продлится до конца навигации.

Постоянным клиентам туроператоров известно, чем раньше забронировать круиз, тем выше сезонная скидка — до 15 % плюс разные спецпредложения — и тем больше выбор кают: первыми, как правило, разбирают одноместные или с дополнительными местами для детей.