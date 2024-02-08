Жилье для горнолыжников подорожало

Подорожание аренды жилья на горнолыжных курортах доходит до 50% за год. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

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Эксперты изучили предложение по суточной аренде квартир и загородных домов в пяти популярных зимних локациях - Сочи, Шерегеше, Архызе, Кировске и Карачаевске (на Домбае).

По сравнению с сезоном прошлого года количество доступных для посуточного бронирования объектов во всех пяти локациях суммарно сильно увеличилось: предложение загородной недвижимости выросло на 61%, а квартир - на 53%. Самая заметная динамика по частному формату жилья (преимущественно дома и коттеджи) - в Архызе. Здесь количество вариантов выросло на 79% за год. Предложение квартир сильнее всего увеличилось в Сочи (на 60%).

Самое бюджетное в этих пяти локациях жилье в Карачевске - квартира в городе обойдется в 1800 рублей в сутки. Но стоит учесть, что от города до горнолыжного комплекса "Домбай" добираться около часа на машине. В других локациях из списка аренда квартиры в среднем обойдется от 3000 рублей (в Сочи) до 10 000 рублей (в Архызе). Цены за год выросли во всех представленных в исследовании городах. Сильнее всего - более чем в полтора раза - в Архызе. В Шерегеше квартиры подорожали на 33%, в Сочи и Карачаевске - на 20%, в Кировске на 15%.

Посуточная аренда загородного жилья стоит дороже квартиры в четырех из пяти локаций подборки. Исключение - Архыз, где частный объект можно снять за 9000 рублей, а квартиру, напомним, за 10 000 руб. В Сочи средняя цена дома составляет 8500 рублей за ночь, в Шерегеше - 10 000 рублей. Дороже всего снять жилье такого формата в Кировске. За возможность остановиться в этом городе Мурманской области и покататься в Хибинах придется заплатить в среднем 12 500 рублей за ночь - это на четверть больше, чем год назад. Предложение загородного жилья тут единичное.