В Приморском крае отремонтировали кордон «Благодатное»

"В 2023 году мы провели ремонт нашего кордона "Благодатное". Это был старый кордон 1960-х годов постройки, который мы, можно сказать, реанимировали, и теперь у нас есть возможность расширять сезонность посещения заповедника на зимнее время, то есть принимать туристов уже круглогодично. В 2023 году у нас посетителей было на удивление не меньше, чем годом ранее, хотя мы ожидали снижения из-за сокращения количества авиарейсов из Владивостока в Терней. Кроме того в самый пиковый сезон - в июле и августе - у нас были попеременно и тайфуны, и сильная жара, и многие экскурсии отменялись именно по погодным условиям", - рассказала Сутырина.